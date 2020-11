8 alimenti da non dare ai bambini

La salute è strettamente legata all'alimentazione; per tale ragione è fondamentale seguire una corretta dieta, ricca di tutti i macronutrienti fondamentali per il benessere del nostro organismo.

E' bene evitare il junk food, detto anche cibo spazzatura, perché privo di sostanze nutritive, ricco di grassi e zuccheri dannosi per la salute di grandi e bambini, e causa dei principali problemi di salute come l'obesità e malattie cardiovascolari.

Per tale ragione, vogliamo mostrarvi quali sono gli otto alimenti da non dare ai vostri figli.

Patatine fritte confezionate - contengono acrilammide, ossia una sostanza cancerogena che si forma durante la cottura.

Caramelle - contengono zuccheri, conservanti e coloranti artificiali dannosi per la salute e per il benessere dei denti.

Biscotti - meglio optare per i biscotti fatti in casa, poiché quelli confezionati sono ricchi di calorie e grassi saturi causa spesso del colesterolo.

Bevande gassate - da evitare per l'eccessiva quantità di zuccheri, coloranti e calorie.

Succhi di frutta - ricchi di zuccheri, è meglio optare per le spremute di frutta fatte in casa.

Pancarrè - contiene alcol etilico, un conservante alimentare. E' sconsigliato per i bambini in quanto non riescono a metabilizzare l'acol anche se contenuto in piccole quantità.

Salse pronte - insieme ai sughi pronti sono ricchi di sale, conservanti e grassi dannosi per la salute dei piccoli.

Dado granulare - ricco di grassi e glutammato, il dado è altamente sconsigliato per la preparazione dei cibi per bambini perché ricco di sodio.