Come tonificare l'interno coscia: tutti gli esercizi più efficaci

Le cosce sono una delle parti del corpo più critiche per le donne, in particolare per chi ha un fisico a pera. Per riuscire a modellare e tonificare questa parte del corpo e, soprattutto, i muscoli dell'interno coscia è importante svolgere attività fisica costante, alla quale abbinare un'alimentazione sana ed equilibrata.

Gli esercizi specifici per le cosce

Per tonificare l'interno coscia la prima cosa è agire con esercizi mirati, da eseguire in modo costante almeno tre volte a settimana. Scopriamoli insieme:

Squat a parete

Poggia la schiena contro il muro e metti i piedi divaricati, poi fletti le gambe come a sederti su una sedia invisibile. Rimani in questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza. Fai 3 o 4 serie da 10 movimenti, riposandoti qualche secondo tra l’una e l’altra.

Gli affondi

Parti in piedi, con i piedi divaricati alla stessa larghezza delle anche, e mentre contrai gli addominali e i glutei alza un piede in avanti, in modo che il ginocchio formi un angolo retto con il pavimento, senza mai toccare terra. Mantieni questa posizione per qualche secondo, poi torna alla posizione di partenza.

Squat

In piedi, con le braccia posizionate davanti a te e sollevate a 90 gradi rispetto al busto, fletti le ginocchia a 90 gradi, facendo attenzione a mantenere la schiena dritta e l'addome in dentro, e risali. Ripeti l’esercizio 20 o 30 volte.

Alimentazione

Oltre al movimento, è importante seguire una corretta alimentazione; indipendentemente dal tipo di dieta, ricorda questi semplici consigli:

1) Prediligi sempre farine e cereali integrali

2) Limita il consumo di carne e altri prodotti di origine animale

3) Prediligi proteine derivanti da legumi, pesce e carni magre

4) Per combattere il ristagno dei liquidi, che porta allo sviluppo di cellulite e ritenzione idrica, bevi almeno un litro e mezzo di acqua al giorno meglio se lontano dai pasti.

5) Evita le bevande gassate, succhi di frutta e bibite zuccherate, prediligendo tè e tisane senza zucchero

6) Prediligi alimenti ricchi di acidi grassi, Omega 3 o 6

7) Limita il consumo di burro, salumi,formaggi stagionati e sale

8) Riduci anche il consumo di zucchero e di alimenti ricchi di zuccheri semplici, come gelati, merendine, biscotti e alcolici

9) Prediligi sempre frutta e verdura

10) Ricorda l'importanza delle fibre per la salute dell'intestino.