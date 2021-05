Come applicare il blush in base alla forma del viso

Il blush è un prodotto make up con cui donare più calore al viso, e in grado di renderne la forma più bilanciata. Applicare il fard nel modo giusto consente di valorizzare ed equilibrare i lineamenti, un po' come il contouring.

Scopriamo come applicare il blush a seconda della forma del viso.

Come applicare il fard in base alla forma del viso

Viso ovale

Il viso ovale si caratterizza per essere più lungo che largo; gli occhi hanno una distanza dall'attaccatura dei capelli che è uguale alla distanza tra la punta del naso e il mento, e la forma del viso tende a diventare più ampia in corrispondenza delle guance.

Il modo migliore per applicare il blush su un viso ovale è anche il più facile: basterà stenderlo sulle guance, sfumandolo verso le tempie con movimenti delicati verso l’esterno e verso l’alto. Utilizza un pennello abbastanza grande per un look più naturale, e uno più piccolo per creare un look più deciso e adatto alla sera.

Viso quadrato

Il viso quadrato ha una forma piuttosto stretta ed allungata, fronte alta e mento pronunciato.

Il viso quadrato può apparire un po’ duro: proprio per questo andrà addolcito e smussato con l’utilizzo del blush, da applicare sulle gote con movimenti circolari.

Viso oblungo

Il viso oblungo è simile alla forma ovale, ma caratterizzato da zigomi piatti e volto nel complesso molto magro. Quando applichi il fard, segui sempre una linea orizzontale, partendo dal centro delle guance e sfumandolo verso le orecchie. In caso di fronte ampia, applica una quantità maggiore di blush sulle guance, intensificandolo con movimenti circolari.

Viso tondo

Il viso tondo è indubbiamente il più facile da riconoscere: la linea del suo contorno forma un cerchio quasi perfetto, assolutamente non spigoloso, con guance piene e zigomi arrotondati. Applica il fard con movimenti dall’alto verso il basso, partendo dai lobi e arrivando appena sotto la parte più sporgente delle guance.