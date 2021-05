Contouring: cos'è, come si fa e quali prodotti utilizzare

Il contouring è una tecnica make up che permette di definire i lineamenti, minimizzare le imperfezioni e armonizzare i tratti del viso. Inoltre, per donare un effetto naturale è fondamentale sfumare bene i prodotti, così da ridurre lo stacco fra le aree illuminate e quelle scurite e smorzare l’intensità dei colori.

Vediamo come fare il contouring e ottenere un trucco luminoso e impeccabile, e quali sono i prodotti per contouring assolutamente da avere.

Che cos’è il contouring

Il contouring è una tecnica di makeup che punta sull’effetto chiaro/scuro per accentuare le ombre naturali e dare tridimensionalità al viso, correggere le imperfezioni e nascondere alcuni piccoli difetti.

Nel contouring si utilizzano colori più chiari o più scuri rispetto a quello della propria pelle, in modo da creare delle illusioni ottiche che armonizzino i lineamenti del viso.

Come fare il contouring

Per realizzare un contouring avrai bisogno di:

fondotinta di due colori diversi, uno di due toni più scuro del tuo incarnato e uno di due toni più chiaro;

di due colori diversi, uno di due toni più scuro del tuo incarnato e uno di due toni più chiaro; illuminante;

pennelli.

Per un effetto più naturale opta per fondotinta fluidi e in crema, che non hanno un’alta concentrazione di pigmenti; per un effetto più definito, invece, puoi utilizzare prodotti in polvere compatta, le creme apposite per contouring o i fondotinta in stick. Evita invece di usare la terra abbronzante, che darebbe al tuo viso un colorito innaturale.

Ecco come fare il contouring: