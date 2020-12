Perché è importante bere tanta acqua

Il nostro organismo è costituito dall'80% di acqua, perciò è importante mantenerlo ben idratato in modo da bilanciare la quantità di liquidi in entrarta e in uscita.

Si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, in modo tale da evitare il rischio di disidratazione. Vediamo nello specifico quali sono i benefici del bere tanto.

Benefici

L'acqua facilita la digestione, regola il volume cellulare e la temperatura corporea; in più, elimina le scorie metaboliche, trasporta i nutrienti, rende più elastica la pelle eliminando tossine e batteri, e rafforza i muscoli. Inoltre:

fa perdere peso : ebbene sì, il consumo di acqua aumenta il senso di sazietà e riduce lo stimolo della fame. Un corpo poco idratato, tende a metabolizzare i grassi, quindi, se desiderate dimagrire, è il caso di mantenere l’organismo bene idratato.

Depura il corpo : bere purifica il corpo, in quanto aiuta ad eliminare i materiali di scarto e le tossine.

Elimina il mal di testa : questo fastidio di cui molti soffrono, a volte è legato alla disidratazione, quindi bere la giusta quantità di acqua può migliorare questo fastidio.

Permette di essere più concentrati: se state facendo un lavoro che richiede la massima concentrazione, non dimenticate di bere acqua, perché anche il cervello necessita di essere idratato.

Tono muscolare

Bere tanta acqua è importante anche per il benessere dei muscoli, in quanto l'idratazione aumenta l’elasticità e la tonicità, aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress.

In più, mantiene le articolazioni lubrificate e agevola, così, l’azione muscolare. Inoltre, una buona idratazione previene anche i crampi muscolari.

Quanta acqua si deve bere al giorno?

Il quantitativo di acqua che richiede l’organismo varia da persona a persona e dipende da diversi fattori, come:

peso corporeo : con l’aumentare del peso aumenta il fabbisogno di acqua.

stile di vita : chi pratica sport deve bere molta più acqua rispetto a chi conduce una vita sedentaria.

traspirazione della pelle: ovviamente chi suda molto deve bere di più.

I sintomi della disidratazione

Ma quali sono i sintomi della disidratazione? Scopriamoli insieme.

La disidratazione si manifesta con:

pelle poco elastica

debolezza

crampi muscolari

mal di testa

Per evitare la disidratazione vi consigliamo di avere sempre, sia sulla scrivania dell’ufficio sia sul comodino, una bottiglia di acqua. Inoltre, ricordate di bere un bicchiere in questi momenti della giornata: