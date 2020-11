Metodo Bianchini: la nuova dieta per dimagrire senza rinunce

Il Metodo Bianchini per dimagrire si basa sui principi della biochimica alimentare e le combinazioni dei cibi. Secondo questi principi, infatti, ogni alimento agisce diversamente da persona a persona: di conseguenza, gli alimenti andranno individuati attraverso la conoscenza del proprio corpo e personalizzati per ciascun soggetto.

In questo modo lo stile alimentare va a lavorare anche sulla sfera ormonale e sul sistema immunitario, con risultati a volte strabilianti.

Questo metodo è stato ideato da Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico; la sua passione per la biochimica del cibo nasce in adolescenza, in quanto ragazzo sovrappeso e in lotta perenne con i chili di troppo, fino all’applicazione su se stesso dei principi di quello che sarebbe divenuto il Metodo Bianchini.

Le regole principali

Nel metodo Bianchini non è necessario pesare gli alimenti, non si calcolano le calorie, e si possono utilizzare tutti i tipi di cottura; inoltre, i condimenti sono liberi, non si devono assumere farmaci, integratori o sostituti del pasto e l'attività fisica non è obbligatoria, e cosa ancora più importante è che nessun cibo viene completamente eliminato.

Vi sono, ovviamente, alcuni cibi che vanno limitati, come:

le bevande : come latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng

: come latte, alcolici, bibite, succhi, spremute, caffè d’orzo e ginseng i composti aggiunti: come sale, zucchero e aceto

Si possono mangiare: