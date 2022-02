I 5 cibi per eliminare la pancetta

Mantenersi in forma, avere uno stile di vita attivo e seguire un regime alimentare sano e bilanciato sono i requisiti fondamentali per stare bene sia fisicamente sia psicologicamente.

E' stato dimostrato, infatti, che mangiare bene e praticare costantemente attività sportiva fa sentire più energici, vitali e, soprattutto, rallenta il processo di invecchiamento cellulare.

Quindi, per la nostra salute è bene seguire per 365 giorni una dieta bilanciata e ricca di tutti i macronutrienti.

In tema di alimentazione, oggi vogliamo mostrarvi i 5 alimenti in grado di sgonfiare ed eliminare la sensazione di gonfiore addominale, ossia la cosiddetta "pancetta".

1. Finocchio

Il finocchio è uno degli ortaggi più ricchi di acqua e, per tale ragione, è ottimo per sgonfiare la pancia, stimolare la diuresi e contrastare il meteorismo. Il nostro consiglio è di consumare il finocchio lontano dai pasti, in modo da non eccedere con la quantità di fibre e, soprattutto, per concedersi uno spuntino salutare e saziante.

2. Pesce ricco di Omega3

Tra gli alimenti efficaci a sgonfiare la pancia c'è il pesce, meglio se ricco di Omega3, detti anche "grassi buoni", come sgombro, salmone, alici, sarde etc.. Questi cibi sono anche ricchi di proteine, che aumentano il senso di sazietà e, di conseguenza, aiutano a perdere peso e a mangiare in modo più equilibrato.

3. Yogurt

Lo yogurt è un ottimo alleato per contrastare il gonfiore addominale, perché ricco di fermenti lattici che riequilibrano la flora intestinale e mantengono attivo l'intestino.

4. Infusi e tisane

Oltre al cibo, non bisogna dimenticare gli infusi che oltre a idratare il corpo dall'interno, favoriscono il drenaggio dei liquidi. Noi vi consigliamo di optare per infusi e tisane dall'effetto drenante e digestivo, come quelli a base di finocchio, tarassaco, menta piperita, liquirizia e alloro.

5. Cereali integrali

I carboidrati al contrario di quello che si pensa non devono assolutamente mancare all'interno di un regime alimentare sano ed equilibrato. Ovviamente, per sgonfiare la pancia è bene optare per pasta, cereali e pane integrali, in quanto ricchi di fibre che favoriscono il transito intestinale.

Per eliminare l'antiestetica pancetta vi sono anche alcuni cibi da evitare: