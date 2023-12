Cani di grossa taglia senza guinzaglio e museruola ai Campi Diomedei: "Costretti ad andare via"

Salve Foggiatoday, vorrei denunciare la situazione assurda che si crea ogni volta che mi reco con la mia famiglia, tra cui due bambini piccoli, ai campi Diomedei.

Da cittadina di una città ormai alla deriva, la domenica vorrei essere libera di portare i miei figli a correre e a giocare al pallone nell'unica area verde decente della città. Invece no, sono costretta ad andar via perché i padroni dei cani non hanno nessun senso civico e continuano a lasciare liberi senza guinzaglio e museruola cani di grossa stazza. Per di più, alla richiesta di mettere il guinzaglio, fanno finta di non sentire.

Ma dove siamo? Già i miei figli non sono liberi di rotolarsi sul prato perché pregno di piscio di cane, poi viene tolta anche la possibilità di giocare a pallone perché i loro cani gli corrono dietro per prendergli la palla. E non parliamo di cagnolini.

Non è possibile che io debba subire ogni volta questa cosa ed essere costretta ad andar via. La soluzione sarebbe un'area dog come tutte le città civili ma sono ben cosciente di vivere in una città del terzo mondo. Non pretendo così tanto, ma almeno le basi del buon vivere civilmente quello di. Legate i vostri 'piccoli' per permettere anche ai miei di giocare liberamente.