"Asfalto appena rifatto rovinato per agganciare le corde delle tende"

Questa mattina l'Osservatorio sulla città Umberto Giordano "che fotografa tutte le criticità", ha pubblicato alcuni scatti dove si evince che in alcuni punti dell'asfalto, in prossimità delle bancarelle di piazza Libanese, sono stati stati ricavati dei buchi sull'asfalto, rovinandolo, per agganciare le corde della tenda, "dove il fondo stradale è stato rifatto da pochissime settimane", evidenziano nel post. "Come Osservatorio, poniamo la ormai retorica domanda, in questa città, possibile che ognuno si sente libero di fare ciò che vuole senza essere punito. Speriamo che potrà esserci l'intervento delle forze dell'ordine o dei vigili, in maniera tale da sanzionare questo ennesimo atto di inciviltà. Cambiamo Foggia!".