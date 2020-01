Derby Foggia-Cerignola: porte aperte ai tifosi ospiti (con limitazione)

Porte aperte ai tifosi dell'Audace, anche se con una limitazione nel numero di biglietti a disposizione. È quanto disposto in vista del derby tra Calcio Foggia 1920 e Audace Cerignola, in programma domenica 2 febbraio alle 14.30. Sono 300 i tagliandi messi a disposizione dei supporter gialloblu nello spicchio di settore della Curva Nord riservato ai tifosi ospiti.

Una notizia positiva, per chi desiderava un derby con la presenza di entrambe le fazioni, ma che stona con la decisione presa nella gara di andata, quando la trasferta al 'Monterisi' fu negata ai tifosi rossoneri, malgrado gli appelli delle due società.

Le indicazioni per i tifosi del Cerignola

Chi dovesse raggiungere lo stadio ‘Zaccheria’ di Foggia è pregato di seguire il percorso stradale della SS 16 BIS, recandosi, entro le ore 12:00, presso il primo auto raduno in zona Fornaci (nei pressi della stazione di servizio Tamoil) ed entro le ore 13 presso il secondo autoraduno in via Alvarez Alberto Valentini (presso l’Autocentro di Polizia di Stato).

Si comunica, inoltre, che è abilitata la vendita online dei biglietti d’ingresso all’evento sportivo, previa esibizione di un documento d’identità, presso i punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket: Tabaccheria del Corso [corso Garibaldi 2/4], Tabaccheria dell’Angolo [via Falcone, 66] e Tabaccheria Roosevelt [via Roosevelt, 16].

Non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti domenica presso lo stadio “Zaccheria” di Foggia.

Foggia-Audace: biglietti in vendita al Foggia Store

I tagliandi possono essere acquistati presso il Foggia Store di Via Zara (c/o Mercati di Città – La Prima) fino alle ore 20:00 di sabato, nei seguenti orari: la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 17 alle 20. Il botteghino dello Zaccheria, invece, resterà aperto esclusivamente nella giornata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Sarà inoltre possibile reperire i biglietti in tutti i punti vendita Vivaticket autorizzati di Foggia e provincia e online, cliccando sul sito www.vivaticket.com.