Ferragosto a Foggia per Beppe Signori: "Rieccomi nello stadio che mi ha regalato la serie A"

Basta un'immagine per ricominciare a sognare, una foto per far scatenare la nostalgia. Normale se si parla di Beppe Signori. L'ex bomber rossonero è infatti tornato oggi a Foggia, normale fare una capatina nel tempio rossonero.

"Dopo 31 anni ritorno davanti allo stadio che mi ha regalato la serie A", le parole di Beppe gol sul proprio profilo Instagram, 37 reti in 100 presenze con la maglia rossonera alla corte di Zdenek Zeman, il primo a intuire nella piccola ala sinistra le doti da cannoniere. Fu proprio il Foggia a lanciare Signori nel gotha del calcio italiano (Con 188 gol è il nono attaccante più prolifico nella storia della serie A).

Lo scorso 5 agosto Signori era stato immortalato sul Gargano, a Vieste, meta scelta per trascorrere qualche giorno di vacanza.