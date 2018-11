Allo Zaccheria arriva il Brescia: Grassadonia rilancia Galano, Corini si affida a Donnarumma

Sette risultati utili consecutivi, frutto di tre vittorie e quattro pari, squadra imbattuta da quando il patron Cellino ha deciso per il cambio della guida tecnica. Con Corini il Brescia ha risalito la china, e si è assestato in zona playoff all'ottavo posto. Forse ancora troppo poco per una rosa che oggettivamente avrebbe gli uomini giusti per poter ambire anche a qualcosina di più. Non perdono da oltre due mesi i lombardi, e a Foggia verranno con l'intenzione di proseguire il periodo positivo.

Il Foggia, invece, ha bisogno di punti. Una vittoria riavvicinerebbe la zona salvezza, e sarebbe il modo migliore per affrontare la lunghissima sosta in arrivo. Senza contare che entro una decina di giorni dovrebbe arrivare la sentenza sul ricorso sulla penalizzazione, con la possibilità di (ri)ottenere punti senza giocare.

Ecco perché oggi, più che contro il Lecce, è importante far valere il fattore campo. Vincere aiuta a vincere, ma anche a rasserenare l'ambiente - a detta del diesse Nember - soffocato da un alone di esagerata negatività.

Quello in programma oggi alle 15 sarà il diciannovesimo confronto allo Zaccheria. Otto le vittorie dei rossoneri, sette i pareggi e quattro le vittorie dei bresciani. L'ultimo precedente, risalente alla scorsa stagione, vide festeggiare proprio le rondinelle, che con Caracciolo e Torregrossa rimontarono l'iniziale vantaggio di Nicastro.

Ultime dai campi

QUI FOGGIA - Grassadonia ha annunciato nuove rotazioni, ed è quindi verosimile che rispetto alla trasferta di Cittadella si rivedano quegli uomini che al 'Tombolato' si erano seduti in panchina. Di nuovo spazio a Galano, con Mazzeo favorito su Gori, in attacco. A centrocampo torna Carraro in cabina di regia fiancheggiato da Busellato e Deli, ma ci potrebbe essere spazio anche per Gerbo come mezzala, con Zambelli a destra. In difesa pronto al rientro Camporese, con Tonucci e Ranieri (alla terza gara di fila) a completare il terzetto. Probabile turno di riposo per Martinelli.

QUI BRESCIA - Corini recupera Gastaldello, Alfonso e Donnarumma. Ma l'estremo difensore potrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio del giovane Andrenacci. L'ex Samp e Bologna dovrebbe essere riproposto al centro con Romagnoli con Sabelli e l'ex Curcio sulle corsie. A centrocampo tutto gira attorno al cristallino talento di Tonali, ai cui fianchi agiranno Ndoj e Bisoli. Dubbi sulla trequarti, dove Tremolada e Spalek si contendono la maglia da titolare, ma c'è anche Morosini (4 gol in stagione) che scalpita. In attacco Donnarumma affiancherà Torregrossa.

Probabili formazioni

FOGGIA (3-5-1-1) Bizzarri; Tonucci, Camporese, Ranieri; Zambelli, Busellato, Carraro, Deli, Kragl; Galano; Mazzeo. All. Grassadonia

BRESCIA (4-3-1-2) Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Curcio; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada; Torregrossa, Donnarumma. All. Corini