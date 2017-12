Calciomercato Foggia, sarà una mini rivoluzione: e dalla Turchia è in arrivo Bousbiba

Mancano due giorni alla sfida interna contro il Frosinone, ultimo atto del girone di andata prima del letargo della B, che durerà fino al prossimo 20 gennaio. Eppure già da giorni si parla incessantemente di mercato. Ad avviare le voci, le smentite e le contro-smentite è stata la vicenda relativa al contratto di Antonio jr Vacca. Ormai la situazione è chiara, e forse lo era anche prima che venisse fuori la voce di una esclusione dalla rosa, smentita dalla società, ma poi confermata dai fatti solo una settimana dopo. Che il centrocampista difficilmente avrebbe rinnovato il contratto era cosa prevedibile, se non altro perché altrimenti l’intesa tra le parti sarebbe stata trovata già in estate.

E invece Vacca non vestirà più la maglia rossonera, salvo clamorosi colpi di scena. Nel suo futuro il nero della maglia potrebbe presto diventare bianco: c’è infatti il Bari dietro il suo desiderio di cambiare aria. Dalla città metropolitana pugliese sarebbe giunta una ricca proposta (tre anni di contratto con ingaggio maggiorato rispetto a quello attuale) difficile da rifiutare. A scombinare i piani potrebbe essere solo l’arrivo in biancorosso di un altro centrocampista di alto profilo, come Nicolas Viola (fratello dell’ex rossonero Alessio, ndr), in forza al Benevento, stesso ruolo di Vacca. Sul play rossonero non è del tutto tramontata l’ipotesi Parma. Restano da capire modalità e tempi dell’eventuale trasferimento, perché il contratto del regista partenopeo scade a giugno del 2018, ma il Foggia non è disposto a lasciarlo andare a gennaio gratis. Neppure, però, è nelle condizioni di pretendere un conguaglio robusto. Ecco perché non è da escludere che venga messo in piedi uno scambio. L’alternativa, più remota, è quella che vede Vacca fuori rosa fino a giugno, una situazione analoga a quella attuale di Sarno.

ARRIVI – Il primo colpo che Nember starebbe per piazzare – come riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio – porta il nome di Daoud Bousbiba, esterno destro offensivo olandese – con passaporto marocchino – scuola Ajax, in forza ai turchi del Gaziantepspor, squadra che milita nella Tff 1. Lig (la Serie B turca). Un colpo di prospettiva, essendo il ragazzo un classe ’95, che peraltro arriverebbe a parametro zero, dopo che verrà formalizzata la rescissione con il club turco. A buon punto sono anche le trattative con la Roma per due giovani di prospettiva, Abdullahi Nura, terzino destro nigeriano classe ’97, e Umar Sadiq, attaccante attualmente in prestito al Torino. Quasi certamente Nember si servirà dei buoni rapporti in essere con la sua ex società, il Chievo, per intavolare alcune trattative: Luca Garritano, talentuoso esterno offensivo scuola Inter, e Luca Bani, difensore centrale, sono i nomi forti. La partenza di Vacca impone anche di rivedere qualcosa a centrocampo, anche se Agazzi si candida fortemente al ruolo di metodista. Le scorse settimane si è fatto il nome di Josip Radosevic, ex Napoli, attualmente in forza all’Hajduk Spalato. Suggestivo il nome di Luca Vido, centrocampista classe ’97 scuola Milan, ma in forza all’Atalanta. In maglia nerazzurra ha fin qui avuto poche chance, non è da escludere una partenza in prestito. A Stroppa piace tanto (lo avrebbe voluto già in estate, ndr), ma la concorrenza si preannuncia agguerrita.

RIVOLUZIONE – Saranno molti i giocatori in uscita nel mercato invernale, propedeutiche alle nuove entrate, ma anche per snellire il monte ingaggi e liberare posti nelle caselle degli over. Oltre a Vacca, sono sul piede di partenza il difensore Giuseppe Figliomeni (solo cinque presenze dal suo arrivo lo scorso gennaio, ndr), l’esterno Elio Calderini, che piace a diversi club di Lega Pro, e l’attaccante Nicastro, che è in prestito dal Pescara, e piace a diversi club, tra i quali il Brescia. Da decifrare le situazioni di Empereur, che ormai sembra essersi ‘bruciato’ tutti i bonus, tra infortuni e prestazioni sotto gli standard leciti, e di Tommaso Coletti, anche lui con il contratto in scadenza a giugno. Per Sarno, che alcune settimane fa ha rifiutato un prestito di 6 mesi all’Audace Cerignola, resta in piedi l’ipotesi rescissione.

Smentita, per ora, l’ipotesi di una partenza di Cosimo Chiricò, che piace al Carpi. Ma la situazione del funambolo rossonero è da monitorare. Quel che è certo, è che alla fine della sessione invernale, la rosa del Foggia si presenterà fortemente mutata rispetto a quella attuale.