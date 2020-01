Abbandona cucciolo di cane, donna beccata a Parco San Felice: animalisti salvano 'Felicita' e sporgono denuncia

Una donna, con il figlio in auto, si sarebbe recata a Parco San Felice, dove avrebbe abbandonato un cucciolo di cane. E' successo ieri sera, a Foggia, ma la donna è stata 'beccata' sul fatto da un collaboratore dell'associazione animalista 'Guerrieri con la coda'. Tratto in salvo il cucciolo: "Lo abbiamo chiamato Felicita (senza accento sulla a), ed è bellissima è dolcissima", spiegano dall'associazione, precisando di aver inoltrato ai carabinieri le foto dell'auto della responsabile di abbandono, con tanto di targa in bella vista.