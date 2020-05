Santa Maria delle Grazie, la chiesa delle spoglie di San Pio e monumento di inestimabile valore religioso

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie venne progettata dall'architetto Giuseppe Gentile per venire incontro alle esigenze dei tanti pellegrini che ogni anno facevano visita al santuario di Padre Pio, la cui antica chiesetta non riusciva a contenere l'elevato numero di fedeli.

I lavori iniziarono il 2 luglio del 1956; la nuova chiesa fu consacrata dal vescovo di Foggia il 1 luglio del 1959.

La nuova struttura forma un tutt'uno con l'antica chiesetta ed è caratterizzata da diversi mosaici sulle due navate laterali, mentre sulla navata centrale si trova un mosaico raffigurante la Madonna delle Grazie, accanto alla quale vennero aggiunti successivamente San Pio e la figura di un angelo.

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie ha una cripta nella quale sono custodite le spoglie di San Pio sotto un blocco di marmo sopra il quale vi è un'epigrafe con le parole del Santo Padre Pio in onore del popolo e della sua città:

"Io ricorderò sempre cotesto popolo generoso nella mia povera ed assidua preghiera, implorando per esso pace e prosperità e quale segno della mia predilezione, null’altro potendo fare, esprimo il mio desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra”

Un monumento religioso di grande e inestimabile valore, che ancora oggi attrae numerosissimi fedeli e turisti che giungono qui per ammirare la bellezza del Santuario.

Fonte: Convento Santuario Padre Pio; Padre Pio San Giovanni Rotondo