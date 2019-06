Le bracerie a Foggia: i posti giusti per gli amanti della carne

Amanti della buona cucina, oggi vogliamo portarvi alla scoperta dei ristoranti dove gustare dell'ottima carne a Foggia.

Non chiamateli semplicemente pub, perché stiamo parlando delle bracerie o steakhouse, note anche come griglierie, conosciute e apprezzate per l'alta qualità dei prodotti e per l'ampia proposta culinaria che include svariate tipologie di carne, dai classici hamburger alle bombette, passando per la pregiata carne di Angus, il filetto e le bistecche di maiale, fino alla tagliata, ai wurstel e agli arrosticini.

Ecco gli indirizzi da non perdere in città:

Arnold's Braceria Paninoteca, in Corso del Mezzogiorno, 1H

Braceria El Matador in Via Filippo Buonarota

Hamburgeria 'Carni & Affini Gourmet' di via Giulio De Petra

Carboni Ardenti Ristorante e Griglia in Via Monte Sabotino, 1

Aurora in Via Gorizia, 17

Artesian Grill in Via G. de Petra, 57

Saporissimi Bracelleria in Piazza Piano della Croce, 21

La Taverna dei Cavalieri in Strada Statale 16, Km 687

Macelleria Braceria da Paolo in Piazza Mercato