Donare il sangue in estate, l'esempio di Pia, Giovanni e Michela: tre fratelli donatori 'in contemporanea'

Un esempio da seguire. E' quello di tre fratelli di Manfredonia – Pia, Giovanni e Michela (in foto da sinistra) – che hanno scelto didonare il sangue assieme.

Pia è una studentessa universitaria, non aveva mai donato il sangue e non vedeva l’ora di potersi rendere utile, Giovanni è un carabiniere e Michela fa l’ingegnere, entrambi avevano già donato in passato. Si sono presentati due giorni fa, al Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza e hanno dedicato un’ora del loro tempo ad aiutare chiunque possa aver bisogno del loro sangue.

Un gesto di solidarietà e una buona pratica che diventa ancora più importante nel periodo estivo, quando le donazioni calano e le necessità, negli ospedali, aumentano. Per sensibilizzare i possibili donatori, era intervenuto alcune settimane fa anche il campione di Moto GP garganico, Michele Pirro, donatore assiduo presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo.