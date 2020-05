"Non fare lo 'splendido' con i soldi degli altri". Nobiletti senza freni contro Gatta: "Fai il 'braccino' con il Gargano"

"Non fare lo 'splendido' con i soldi degli altri. I 47 milioni di Euro del Cis, semmai si materializzeranno, non li stanzierai tu; i 108mila euro per il modesto intervento sulla SP53 Bis nemmeno, li ha finanziati Miglio. Adesso hai tirato fuori dal cilindro 1.500.000 euro per tutte le strade del Gargano. Un po' pochino". Il botta e risposta a distanza tra il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta sulla viabilità continua e questa volta il primo cittadino garganico, a briglie sciolte e ancora più pungente di qualche giorno fa, affida ad un post al vetriolo l'ultimo messaggio al collega dei Monti Dauni infarcito di sarcasmo a partire dal titolo: "Qui 'Gatta' ci cova".

Lo scontro si infiamma. A indispettire ancora Nobiletti è la "pioggia di milioni" annunciata nelle ultime dichiarazioni che ha letto "nella 'trepidante' attesa di averti sulle tue strade provinciali". E così puntualizza che i fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo non sono fondi stanziati dalla Provincia. "A volte rimango basito per la scarsa considerazione che hai degli amministratori del Gargano - scrive, ironizzando, il sindaco - Sai, ci siamo evoluti, abbiamo addirittura imparato a leggere, scrivere e ad articolare delle frasi di senso compiuto". Rispedisce al mittente la "generosa offerta del 'tratturo 53Bis'". Gatta aveva confermato la volontà di dismettere la strada provinciale "così da poter far programmare al sindaco di Vieste interventi di riqualificazione viaria, senza più la necessità di demandare ad altri Enti tali incombenze". E qui arriva un altro affondo: "Spetta alla Provincia, da te amministrata, l'onere di sistemarla e di riaprirla, non a caso ricevi soldi dal Governo e dalla Regione per fare questo. Però, come sempre, fai il "braccino" con il Gargano spendaccione". Chiude la sua lettera social con una provocazione: "Gatta, mi domando: ma se ci chiudi le strade provinciali come faremo a venire a vedere il Natale di Candela? ".