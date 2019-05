Europee 2019: in Puglia il M5S su Salvini per un soffio, passa il fedelissimo del 'Capitano' (al Sud Furore sesto e Gentile quinta)

E' terminato nella notte lo spoglio delle elezioni Europee 2019. In Puglia il primo partito è il Movimento 5 Stelle con il 26,27% di preferenze, 16mila voti in meno per la Lega di Matteo Salvini che si attesta al 25,25%. Terzo il Partito Democratico con il 16, 6%, seguono Forza Italia con l'11,11%, Fratelli d'Italia con l'8,91%, +Europa con il 4,98%.

In Puglia il candidato del Movimento 5 Stelle Mario Furore ottiene 21.219 preferenze (terzo) ed è sesto nella circoscrizione Sud (28.393), 33.278 per Massimo Casanova (terzo dopo Salvini e Caroppo) e secondo nella circoscrizione Sud (59.323), Elena Gentile 43.151, prima in Puglia e al momento nella circoscrizione Sud (70.732). 7998 per Barbara Matera quarta in Puglia e quinta nella circoscrizione Sud (33.804).

In Italia la Lega di Salvini è il primo partito con il 34,4%, segue il PD con il 22,73% e il M5S con il 17,05%. A seguire Forza Italia e Fratelli d'Italia. Non ottiene il 4%, soglia minima di sbarramento, +Europa.