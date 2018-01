Licenziamenti Leonardo, Il PD solidale con i lavoratori: “L’azienda chiarisca”

"Esprimiamo tutta la nostra solidarietà, politica e personale, ai 25 lavoratori dell'indotto della Leonardo SpA ai quali inspiegabilmente non è stato rinnovato il contratto". Lo affermano la segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone e il segretario cittadino del PD Foggia Davide Emanuele che nel pomeriggio di ieri hanno incontrato una delegazione della rappresentanza sindacale dell'impianto foggiano della Leonardo SpA (ex Alenia). "Siamo al fianco dei sindacati in questa battaglia che mira esclusivamente a tutelare quanti hanno acquisito e dimostrato di avere le competenze necessarie ad essere utilmente impiegati nel ciclo produttivo.

I 25 lavoratori ai quali non è stato rinnovato il contratto, dopo quattro anni di servizio, sono colleghi di 15 dei 19 assunti per svolgere le mansioni affidate a 50 unità fino al 31 dicembre. “E' incomprensibile, alle organizzazioni sindacali e a noi, cosa abbia determinato un simile taglio, cosa abbia impedito la salvaguardia integrale dei livelli occupazionali e, soprattutto, cosa abbia motivato l'assunzione ex novo di 4 unità. A quest'ultimo proposito, riteniamo non sia da escludere un'indebita ingerenza della politica nei meccanismi di selezione. Chiediamo con forza il reintegro di tutti i lavoratori e che i vertici di Leonardo SpA, ai diversi livelli di competenza, chiariscano e correggano motivazioni e procedure dell'inaccettabile taglio di posti di lavoro, che depotenzia il valore della stabilizzazione di altri lavoratori interinali" concludono Azzarone ed Emanuele.