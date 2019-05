Foggia al ballottaggio, potrebbe essere decisivo il voto dei cinquestelle. Quarato: "Stiamo valutando con chi stare"

“In attesa del ballottaggio, per l'elezione del sindaco di Foggia, in molti si e ci stanno chiedendo quale sarà la posizione del M5S e dei suoi eletti in consiglio comunale. Attualmente è in corso un confronto tra i candidati, gli attivisti e i portavoce foggiani che determinerà la nostra linea. Non appena definite, le decisioni verranno comunicate direttamente dal sottoscritto". Così il candidato sindaco dei cinquestelle di Foggia, Giovanni Quarato. Domani, intanto, la conferenza stampa Cavaliere - Mainiero - Pertosa.