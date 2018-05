L'Anticorruzione boccia presidenza Riccardi all'Asi, M5S: "Ora si dimetta"

"L'Anac ha concluso il procedimento di vigilanza per la nomina della Presidenza Asi di Foggia, confermando l’inconferibilità dell'incarico di Presidente del Consorzio al sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, che 'vieta a Province, Comuni con più di 15.000 abitanti e forme associative con la stessa dimensione, di attribuire incarichi di amministratore in società o organismi sottoposti al loro controllo a soggetti che siano stati nei due anni precedenti amministratori locali negli enti conferenti (senza limite dimensionale) o nell’anno prima amministratori locali in un Comune o forma associativa con più di 15.000 abitanti”. Sono le dichiarazioni della consigliera regionale del M5S Rosa Barone e dei consiglieri comunali di Manfredonia Massimiliano Ritucci e Gianni Fiore, autori dell’esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che di Riccardi ora chiedono "la rimozione immediata dalla carica al fine di eseguire ciò che l’ANAC ha deliberato". "Con soddisfazione possiamo dire che avevamo ragione noi - continuano-, con la nostra azione abbiamo evitato che venisse compiuto un atto inopportuno.“

“I vertici di un ente importante come l’ASI di Foggia devono essere nominati sulla base dei curricula pervenuti e non seguendo logiche di spartizione di poltrone tra i partiti" conclude Rosa Barone. "Il prossimo presidente deve spiccare per i meriti e le capacità imprenditoriali e noi vigileremo affinché questo avvenga. Del resto che non fosse il sindaco di Manfredonia l'uomo adatto per dirigere un Consorzio così importante come l'Asi lo si può capire anche da come sta gestendo il comune sipontino".