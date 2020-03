Ipermercati e farmacie dei centri commerciali aperti nei week-end. Mainiero corregge Landella: "Almeno saper leggere"

"La chiusura nel fine settimana riguarda solo le strutture commerciali medie e grandi non alimentari". L'ex candidato sindaco di Foggia in Testa, con la penna rossa in mano, Giuseppe Mainiero scova l'errore nel videomessaggio del primo cittadino Franco Landella, pubblicato martedì sera. Annunciando la sospensione temporanea dei mercati rionali nell'ambito delle misure precauzionali per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, il sindaco aveva aggiunto una precisazione: "Le medie e grandi strutture, così come disposto dal Dpcm, dovranno restare chiuse il sabato e la domenica. Le medie strutture normalmente sono i supermercati superiori ai 250 metri quadrati, ma ci sono anche piccoli supermercati inferiori a questa misura che sono definiti esercizi di vicinato. Troverete aperti questi piccoli supermercati, dove potrete acquistare la merce di prima necessità".

Lo corregge Mainiero che lo invita a registrare un altro video per divulgare l'interpretazione autentica della disposizione e non ingenerare confusione, alla luce di tutte le telefonate che lui stesso a ricevuto: "Il Dpcm esclude dall'obbligo di chiusura nel weekend gli esercizi alimentari (food) proprio per evitare le calche ai supermercati. E soprattutto sono le medie e grandi strutture che possono garantire le distanze minime ed hanno una organizzazione che è responsabile del rispetto delle prescrizioni. Almeno saper leggere".

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo, all'art.1 esteso a tutta Italia con successivo provvedimento, è chiaramente esplicitato che "la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro". Le prescrizioni relative alle attività commerciali prevedono, inoltre, l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.

I centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia hanno già annunciato che fino al 3 aprile nei giorni festivi e prefestivi l'apertura sarà limitata all'ipermercato e alla farmacia e i restanti negozi delle gallerie saranno chiusi.