Elezioni San Severo, Fratelli d'Italia protesta: "No a fughe in avanti, deleterie per l'unità del centrodestra"

Fratelli d’Italia dice no alle fughe in avanti verso le elezioni comunali di San Severo e le valuta deleterie per l’unità del centrodestra. "Nelle ultime ore, diverse sono state le indiscrezioni riportate dai media locali, relative a candidature ed ipotetici ruoli nel centro destra sanseverese, in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma ci corre l’obbligo di precisare che sarebbe sempre opportuno precisare le fonti o interpellare i soggetti interessati" lamenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giandonato La Salandra in riferimento agli articoli ultimi che vogliono un accordo raggiunto sul nome di Rosa Caposiena.

"Abbiamo il dovere di smentire ciò che non è accaduto e non è stato deciso. Questa è la linea del partito in tutta la Capitanata, valutando Comune per Comune le soluzioni migliori per il buon governo delle città al voto il 26 maggio».

Nessun nome già condiviso e già deciso, quindi. «Riteniamo scorrette queste fughe in avanti – aggiunge il capogruppo consiliare di Fdi, Francesco Stefanetti – preoccupati che questi comportamenti possano solo ledere l’unità del centrodestra».

Fratelli d’Italia non accetterà imposizioni: «Il nostro obiettivo è l’unità della coalizione – concludono Stefanetti e La Salandra – , ma se le scelte non saranno condivise e concertate saremo costretti a fare le valutazioni del caso ed agire contro il principio della scelta dettata “da pochi” e “dall’alto”».