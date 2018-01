A San Severo 'Liberi e Uguali' punta sulla candidatura di Arcangela De Vivo

Si è tenuta nella mattinata presso la sede di ‘Liberi e Uguali’, la conferenza stampa di presentazione della dott.ssa Arcangela De Vivo come candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale n.14 San Severo.

“Una candidatura che proviene dal basso e che nasce nel territorio per il territorio con l’intento di supportare le istanze e le richieste di rappresentanza che provengono dalla gente comune residente nella parte nord della Puglia. Ormai è abbastanza noto che il territorio di San Severo, del Gargano, dell'Alto Tavoliere e dei Monti Dauni soffrono, da anni, un forte deficit di rappresentanza politica e istituzionale. Da troppo tempo il territorio non viene rappresentato in nessuna istituzione di ogni ordine e grado e la nostra candidatura è mirata a colmare questo vuoto che, al momento, crea un forte gap politico ed economico, abbastanza evidente, tra la nostra comunità e il resto della Puglia. Liberi e Uguali, con Arcangela De Vivo, vuole ridare fiducia ad una comunità che per anni è stata orfana di degni rappresentanti politici nelle istituzioni. È giunto il momento di farsi carico dei problemi reali e di portare il nostro territorio nelle stanze romane rivendicando la scelta di campo, fatta con la candidatura di Arcangela De Vivo, orientata a lottare contro le disuguaglianze, alla tutela della dignità sul lavoro e ad una maggiore socialità. Questi sono i presupposti con cui chiediamo il sostegno alla lista Liberi e Uguali e ad Arcangela De Vivo da parte di tutti quei cittadini che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e della Nostra comunità locale.”

Venerdì 26 gennaio alle 18 c/o la sala conferenze di P.zza Luigi Allegato, ci sarà l’apertura della campagna elettorale di Liberi e Uguali, con Arcangela De Vivo (candidata Camera collegio uninominale), Gianna Fratta (candidata Camera collegio plurinominale) e l’On. Alfredo d’Attorre, nella quale verrà illustrato il programma della lista 'Liberi e Uguali con Pietro Grasso'.”