Aggressione ad Ascoli Satriano. La tesi del sindaco: “La vittima è il consigliere comunale”

Sull’aggressione denunciata dall’ex sindaco di Ascoli Satriano Nino Danaro e dalle opposizioni, di un consigliere comunale di maggioranza nei confronti di un cittadino, il sindaco della città dei Grifoni, Vincenzo Sarcone, prende la parola partendo da una doverosa premessa, vale a dire “che l’uso della violenza va sempre condannato ed è deprecabile il comportamento di chi tenta di darsi ragione ricorrendo all’uso violento delle mani”. Cosa che sarebbe ancor più grave - aggiunge - “se l’autore di tale comportamento fosse un rappresentante della cosa pubblica”. “Pur tuttavia – sottolinea - non meno violento e diffamatorio è il comportamento di chi, per mera strumentalizzazione politica, sostituendosi all’Autorità Giudiziaria, dà per accertato un reato non commesso ed emette una sentenza di condanna.

Il cittadino denuncia le offese e le minacce dei coniugi De Feo all’indirizzo del consigliere comunale Rocco Mitola, a partire dalle elezioni amministrative del 2016, “sia attraverso l’utilizzo dei social network, sia anche direttamente quando lo incontravano per strada ad Ascoli Satriano”. Sull’episodio contestato il primo cittadino non ha dubbi: “L’aggredito verbalmente e fisicamente è stato il consigliere comunale Rocco Mitola e non il sig. Elio De Feo (che ha mostrato delle foto con evidenti ferite a un occhio), come verrà sicuramente dimostrato dalla testimonianza dei numerosi i presenti al momento dell’accaduto”

Vincenzo Sarcone conclude: “Tutto il resto è una strumentalizzazione politica fuori luoghi da parte di chi, nel recente passato, veniva definito nel modo di sopra rappresentato”