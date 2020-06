Come rinnovare il permesso auto nel comune di Foggia

Rinnovare il permesso di sosta dell'auto per i residenti è possibile presso lo sportello della biglietteria Ataf, situato presso il nodo intermodale - Stazione Fs nei seguenti orari:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato ore 8.30 - 12.30

Martedì - Giovedì ore 8.30 - 16.30

Quali documenti presentare per rinnovare il permesso di sosta

Coloro che sono in possesso di permessi scaduti o prossimi alla scadenza, per ottenere il rinnovo devono consegnare una copia o l'originale del documento di sosta insieme all'Autocertificazione e il pagamento della tariffa prevista.

L'autocertificazione per la richiesta di rinnovo è scaricabile dal sito Ataf o reperibile presso l'Ufficio Commerciale di Ataf Spa.

Tutti coloro, invece, che chiedono il rinnovo per la prima volta devono fare riferimento all'articolo 9 del Regolamento Sosta a Pagamento approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale di Foggia del 13/03/2013.

Il permesso di sosta verrà subito rinnovato per un ulteriore anno, con annesso bollino ologrammato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per i residenti che richiedono il permesso di sosta per la prima volta e sono in possesso di una PEC è possibile inviare tutta la documentazione necessaria al seguente indirizzo: ataf@cert.comune.foggia.it