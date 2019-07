Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 luglio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Seconda serata del grande evento musicale in programma presso l’Area Spettacoli Viaggianti. Capo Plaza e Nitro saranno gli ospiti di punta, nella serata che vede anche le esibizioni di Lazza, Speranza, Massimo Pericolo, Side Baby, Masamasa, Nibirv, Zuno Mattia.

Un nutritissimo programma con programmazione musicale che mette assieme la piazza e l’ascolto, con la compresenza di generi differenti. Sabato sarà il turno di Chiara Civello (con Mirko Signorile e Song Writer Trio) e i Quintorigo.

Tre giorni di divertimento e giochi per piccini, concerti, spettacoli pirotecnici e tanto altro. L’appuntamento più atteso del festival è sicuramente la corsa dei colori, una fun race per tutta la famiglia che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano: il bianco delle falesie, il verde dell’olio, il viola delle orchidee, il turchese del mare, il rosso della tarantella.

Domenica 28 luglio alle ore 21, presso l'anfiteatro Carlo Nobile di Vieste, chiuderà il primo festival internazionale di musica "Cristalda e Pizzomunno"

Sabato 27 luglio alle ore 21:59 nella centralissima piazza A. Moro, il Mattinata Festival edizione 2019 ospita M'Barka Ben Taleb un’artista italo-tunisina importante voce del panorama musicale napoletano e definita dalla stampa “la risposta arabo-partenopea a Grace Jones”.

Ritorna per il Terzo anno Borgo Talent - il Talent del Gargano condotto e ideato da Luigi Mossuto in scena da Venerdi 26 a Domenica 28 Luglio a partire dalle ore 20.30 in Piazzale Degli Artisti davanti la Pro Loco.