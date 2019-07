Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 luglio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Da “Bum Bum” a “In vacanza da una vita” fino a “Prima di partire per un lungo viaggio”. I grandi successi della cantante toscana, in occasione della Festa dei Santi.

"Da qui puoi vedere le Stelle da vicino". E' questo il leitmotiv del Festival Internazionale di musica Accadia Blues 2019. Un simpatico gioco di parole che coniuga il cartellone “stellare” della manifestazione con i cieli limpidi dei Monti Dauni. Il Festival promosso dall'amministrazione comunale di Accadia con la direzione artistica di Nino Antonacci (fondatore del Moody Jazz Café) ed Elisabetta Manella, si terrà, come da tradizione, nel medievale borgo fantasma di Rione Fossi da giovedì 18 a sabato 20 luglio, per poi terminare nell'incantevole Bosco Paduli (a pochi km dal paese) domenica 21 luglio

Nel comune garganico il concerto della cantante palermitana. Appuntamento in piazza Pertini.

A Foggia uno spettacolo teatrale e musicale per raccontare Luigi Tenco, un artista ma ancor prima un ragazzo, ma da un punto di vista diverso da quello noto del “cantautore suicida” o del “cantautore assassinato”.

Partirà alle ore 8:30 dall’Isola di San Domino la traversata a nuoto benefica delle Isole Tremiti: l'evento è organizzato dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo in collaborazione con Emergenza Sorrisi ONLUS e la Fondazione Enrico Castellini, a cui sarà devoluto il ricavato delle iscrizioni.

Continuano gli imperdibili eventi della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati – Festival D’Arte Apuliae 2019”. Domenica 21 luglio alle ore 21:00 davanti al teatro U. Giordano è la volta dello spettacolo “Da Fellini a Tarantino – Le colonne sonore italiane di successo nel mondo”, che vede la presenza a Foggia di Vince Tempera, il musicista dei record con le sue 43 partecipazioni al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra, 20 edizioni del Festivalbar, 6 edizioni dell’Eurofestival, le 650.000 copie vendute del singolo del cartone animato “Ufo Robot” di cui è autore, i 5 milioni di dischi venduti con le sigle del seguitissimo telefilm “Mork & Mindy” (“Nano – Nano”), “Remi”, “Anna dai capelli rossi”, “Hello! Spank” e moltissimi altri.

Sabato 20 luglio alle ore 21:59 nella suggestiva location di Largo Agnuli, il Mattinata Festival edizione 2019 ospita il trio d’eccezione composto da Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel, Javier Girotto, sax soprano e baritono, e Natalio Mangalavite, piano e tastiere.

Il 19, 20 e 21 luglio, a Casalvecchio di Puglia, sarà celebrata la terza edizione di "Vëllazëria", un progetto nato dall’idea del Sindaco del centro dauno, Noè Andreano, e realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Puglia-Assessorato alla Cultura; con la partecipazione della Associazione di Promozione Sociale "Ethnos" e dell'associazione turistica pro loco "Arbreshe"; delle Associazioni "Borghi Autentici d'Italia" e "Comunità Ospitali", dell'Unione dei Casali Dauni (Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia).

Un appuntamento da non perdere programmato nei giorni 17-18-19-20 luglio prossimo: Stornarella Jazz Wine and More è una rassegna concertistica ideata dal pianista Pasquale Stafano, direttore artistico insieme all'inseparabile amico bandoneonista Gianni Iorio, prodotta dal Comune di Stornarella e dall'Associazione Culturale B Flat e supportata dalla Regione Puglia, Unione Europea e Puglia Promozione.

Formula 3 a Marina di Lesina

A cura della pro Loco, il live di Tony Cicco e dello storico gruppo, presso l'Anfiteatro di Marina di Lesina.