Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 marzo

Che cosa fare nel weekend? Eccovi alcune proposte direttamente dalla nostra provincia, per il primo fine settimana del mese di marzo (QUI TUTTI GLI EVENTI).

La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2017-2018” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 3 e domenica 4 marzo presso il Centro commerciale “Mongolfiera” in Via degli Aviatori 126 (ore 10-19).

Bellavita Eventi e Jubel Experience, sabato sera riapriranno i battenti dell’Histoire dinner club con due grandi ospiti. Direttamente dal popolare programma televisivo “L’Isola dei Famosi” arriverà a Foggia Francesco Monte. Con lui lo staff del ‘Praja’ di Gallipoli.

Tratto da uno dei romanzi più divertenti del maestro Andrea Camilleri, lo spettacolo andrà in scena sabato e domenica alle ore 21.

La compagnia napoletana Quelli che il... teatro, diretta dal nolano Mario Arienzo. porta in scena sabato e domenica al Teatro Regio di Capitanata lo spettacolo comico in dialetto partenopeo in due tempi ‘Matteo 19 versetto 5’. Una messinscena tutta da ridere dunque – che per il titolo prende lo spunto da un versetto del Vangelo di Matteo, che recita “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?”.

Ultimi giorni per visitare la personale di Angelo Accardi, ospitata dalla Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia, a cura di Giuseppe Benvenuto. La mostra sarà aperta fino a domenica.

Fasi finali del torneo Nazionale giovanile di Tennis, ospitato dai campi del Tennis Club di Foggia, dedicato alle categorie Under 16, under 14, under 12 e under 10 maschile e femminile.