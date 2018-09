Diamoci una scossa! conferenza stampa di presentazione. lunedì 10 settembre ore 11, palazzo dogana - foggia.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il terremoto è un evento imprevedibile i cui effetti sugli edifici e sulle persone oggi possono essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza delle strutture. In un Paese straordinario ma ad alto rischio sismico quale è l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa da conoscere e, laddove necessario, migliorare attraverso adeguate misure antisismiche. Per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese la Fondazione Inarcassa, il Consiglio nazionale degli Ingegneri e il Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, promuovono la 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica che farà tappa anche in provincia di Foggia il 30 settembre 2018. Il programma delle attività legate a questa iniziativa sarà presentato in conferenza stampa lunedì 10 settembre alle ore 11.00 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia. Ad illustrare le finalità e il calendario degli eventi promossi sul territorio saranno la presidentessa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia Maria Rosaria De Santis, il consigliere referente su Foggia per il progetto “Diamoci una Scossa!” ing. Roberto Salice, il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Foggia Nicola G. Tramonte e la consigliera referente su Foggia per il progetto arch. Nicoletta Vinci. Alla conferenza interverranno anche il Presidente della Provincia di Foggia Francesco Miglio e il Sindaco di Foggia Franco Landella. “Diamoci una Scossa!” è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che parte dalle piazze e arriva direttamente nelle case dei cittadini. Il 30 settembre partirà una campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva” che prevede visite tecniche informative. Un Paese più sicuro, dove il paesaggio è tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e sviluppo. https://www.facebook.com/ordineingegnerifoggia

