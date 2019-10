Pug, l'Ordine degli Architetti si smarca dall'asse Landella-Marasco: "Nessuna delega riconoscibile, posizioni saranno quelle di Tramonte"

"A seguito della notizia di stampa pubblicata da Foggiatoday circa l’incontro di recente tenutosi a Roma tra il prof. arch. Francesco Karrer, incaricato della progettazione del PUG, il Sindaco di Foggia dott. Franco Landella e l’arch. Augusto Marasco durante il quale quest’ultimo sarebbe stato “investito” del ruolo di “referente tecnico-politico del Comune di Foggia, con il professore romano e tutto il mondo imprenditoriale e ordinistico, "l’Ordine degli Architetti, nel mentre garantisce la piena disponibilità a fornire il proprio contributo di idee per la costruzione del PUG della città di Foggia, ritiene doveroso chiarire che, sull’argomento, non vi sono deleghe riconosciute o riconoscibili a nessuno per la formulazione di indicazioni, pareri o giudizi di merito. Le posizioni dell’Ordine saranno esclusivamente quelle ufficialmente espresse dal Consiglio dell’Ordine e dal suo Presidente, Nicola Tramonte". Così l'Ordine suddetto in una nota stampa.