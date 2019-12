Tagli ai treni serali sul Gargano, sindaci in campo contro "l'ennesimo scippo": giovedì vertice in Regione

"Il consigliere regionale Giandiego Gatta è già in campagna elettorale e si capisce. Non possiamo che condividere le sue preoccupazioni per il nostro territorio Garganico che assisterebbe all'ennesimo scippo se i nuovi orari di Ferrovie del Gargano dovessero essere confermati.Ma il consigliere Gatta probabilmente non sa che i Sindaci dei Comuni interessati sono già al lavoro; il Sindaco di Carpino Rocco Di Brina si è recato la scorsa settimana dall'assessore regionale ai trasporti Giannini con cui hanno fissato un incontro giovedì prossimo in Regione tra Ferrovie del Gargano, i Sindaci di Cagnano, Carpino, Ischitella, Rodi, Vico e Peschici e ovviamente l'assessore regionale ai trasporti" Così il primo cittadino del comune garganico in relazione alla recenti dichiarazioni del vicepresidente del consiglio regionale, Giandiego Gatta. "Siamo fiduciosi - conclude Di Brina- che da quell'incontro scaturiranno decisioni importanti per le popolazioni garganiche relativamente al trasporto ferroviario; confido nel senso di responsabilità dell' assessore regionale Giannini nonché di quello dei vertici di Ferrovie del Gargano".

