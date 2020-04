Concorsone Oss, c'è la nuova graduatoria: previste oltre 2100 assunzioni per gli operatori socio-sanitari

Concorsone per operatori socio sanitari, riapprovata la graduatoria. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore generale dell’azienda 'Policlinico Riuniti' di Foggia, Vitangelo Dattoli, comunicano che è stata riapprovata la graduatoria relativa al concorso di operatore socio sanitario (Oss) per l'intera Regione Puglia.

In totale gli Oss assunti saranno 2.161 tra personale interno e posti esterni (24mila le domande presentate). La determina con relativa graduatoria è pubblica da oggi sul sito del Policlinico Riuniti di Foggia. "Si ricorda che nonostante la scrupolosa e complessa attività svolta, non si esclude che in sede di verifica ed accertamento documentale dei soli titoli di servizio e del requisito specifico di ammissione al concorso (attestato OSS) si possano determinare modifiche delle posizioni di merito all’interno della graduatoria che vanno accertate, per scongiurare illegittime assunzioni agli uffici pubblici", ricordano dalla Regione Puglia.

In merito al procedimento di reclutamento dei vincitori esterni si fa presente che dal giorno 21 aprile e fino al 5 maggio sarà loro consentito accedere online alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali già in possesso perché possano indicare le dieci preferenze opzionali di scelta dell’Azienda dove desiderano essere assunti. La preferenza verrà determinata sulla base della graduatoria di merito in ordine di posizionamento. Un modo questo che amplia a dismisura la possibilità dei vincitori di poter lavorare nell’azienda più vicina al luogo in cui vive.