Carenza di personale e tecnologie al ‘Masselli Mascia’, cucina ospedaliera rischia di essere trasferita

Nei giorni scorsi, alla presenza del presidente e sindaco di San Severo Francesco Miglio, a Palazzo Celestini si è riunito il comitato dei sindaci dei comuni afferenti all’area del Nord Tavoliere (assente per impegni istituzionali il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla). Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le criticità, in ambito sanitario, che riguardano il territorio di Capitanata ed in particolare il presidio ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo (durante la riunione per l’ospedale sanseverese è stata proposta la nuova denominazione di “Ospedale dell’Alto Tavoliere Teresa Masselli).

Ha spiegato il primo cittadino: “Le criticità rilevate durante la seduta saranno oggetto di un ampio ed articolato documento cui contribuirà, condividendolo, ognuno dei sindaci presenti con un ordine di priorità riguardo alle problematiche ritenute più urgenti da affrontare”.

Il documento sarà a breve reso noto agli organi di stampa e comunicato al direttore generale Piazzolla con ampie proposte di soluzioni. Erano presenti gli assessori alle Politiche Sanitarie dr. Raffaele Fanelli e alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti e il consigliere comunale dr.ssa Arcangela De Vivo presidente della competente Commissione Consigliare Socio Sanitaria, che hanno evidenziato le priorità inerenti soprattutto le carenze di personale e di tecnologie presso le divisioni di Pediatria, Cardiologia, Neurologia e non solo. Un particolare motivo di preoccupazione, sottolineato durante la riunione dalla dr.ssa De Vivo, ha riguardato il paventato rischio di “trasferimento della cucina ospedaliera sanseverese”.