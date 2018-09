La Lega dice sì all'internalizzazione degli operatori 118: "Precariato servito alla sinistra per prendere voti"

“La Lega da sempre è al fianco degli operatori del 118, sposando appieno l'ipotesi di internalizzare i lavoratori da anni precari nella Sanitaservice. Ed è proprio in quest'ottica che una delegazione del partito, guidata dal coordinatore provinciale Daniele Cusmai, ha manifestato la propria vicinanza

agli operatori del 118 di Volturara Appula da mesi ormai senza stipendio ma che nonostante tutto portano con la massima dedizione e senso di responsabilità la propria attività". Così Cusmai in una nota.

"Il 18 Luglio siamo stati con loro presso l’ASL di Foggia e, la settimana successiva, abbiamo avuto un incontro con i vertici, supportati anche dal sindacato UGL, per tutelare queste persone che chiedono semplicemente il rispetto dei loro diritti. Oggi, oltre a dare la nostra continua solidarietà a padri e madri di famiglia, a ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro stabile, non possiamo che schierarci con fermezza al loro fianco nella giusta battaglia del riconoscimento di diritti inviolabili dichiarando che la Lega Salvini Premier della Provincia di Foggia è a favore dell'internalizzazione in Sanitaservice".

"È fuori da ogni logica - continua Cusmai- che l’ASL debba pagare associazioni di volontariato che poi con quegli stessi soldi retribuiscono gli operatori. Ancora una volta ci troviamo dinanzi a risultati di politiche scellerate che sono servite alla sinistra che governa questa Regione da 15 anni per accaparrarsi ed assicurarsi voti con la logica del precariato e non per dare un servizio migliore ai cittadini ed un futuro stabile agli operatori “ conclude il segretario salviniano.