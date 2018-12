Energas, il MIBACT dice no all’impianto. Barone (M5S): “Emiliano assente ignora la provincia di Foggia”

"Dopo la riunione di ieri che, come già detto, era assolutamente interlocutoria e senza alcun valore decisionale,il Ministero dei Beni Culturali ha proceduto all’annullamento in autotutela del provvedimento della Soprintendenza" così oggi Rosa Barone, consigliera regionale M5S, dopo aver ricevuto rassicurazioni dal Ministero. "Dispiace invece - continua- aver registrato l’assenza al tavolo della Regione Puglia amministrata da Emiliano che ha dimostrato scarso interesse per la provincia di Foggia; ad oggi la Regione rimane l'unico ente a non essersi espresso, una cosa che auspichiamo il sindaco Riccardi faccia presente quanto prima al presidente Emiliano".

"I ministri del Movimento 5 Stelle, coerentemente con quanto hanno sempre dichiarato i portavoce locali, si sono già detti contrari al progetto. Il Mise al momento non ha espresso alcun parere, lo farà solo dopo che saranno state acquisite le intese da parte di tutti soggetti interessati.