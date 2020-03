Coronavirus, la Regione pronta ad assumere 2539 persone tra medici, infermieri e oss: "Serve l'Ok del Governo"

La Regione Puglia pronta a nuove assunzioni per affrontare l'emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è il presidente Michele Emiliano: "La situazione negli ospedali è sotto controllo, il numero dei casi è ancora gestibile rispetto alle nostre capacità. Ma sappiamo tutti che il contagio è in evoluzione ed è nostro compito delineare gli scenari possibili per essere pronti ad affrontare un numero superiore di ricoveri".

Come spiega il Governatore, è stata trasmessa al Governo nazionale "la richiesta di assunzione di 2539 persone di cui 678 medici (comprensivi di 35 convenzionati per 118), 1191 infermieri, 599 Oss, 60 tra tecnici e assistenti. Le discipline interessate sono: terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive, pneumologia, cardiologia e medicina interna.

La nostra richiesta rientra nel piano di potenziamento dei posti letto di malattie infettive e della terapia intensiva che avverrà su tutto il territorio e che al più presto vi illustrerò nel dettaglio, per affrontare al meglio l'emergenza Coronavirus.

Le assunzioni - continua Emiliano - saranno anche extra dotazione organica e con le modalità più rapide: tramite avvisi pubblici o andando ad attingere dalle graduatorie già attive.

Per far fronte alle esigenze "straordinarie e urgenti" derivanti dalla diffusione del Coronavirus, il Governo nazionale ha inoltre già ufficialmente autorizzato le Regioni a richiamare in servizio medici e infermieri in pensione.

Medici, infermieri e operatori sanitari sono la forza della nostra rete ospedaliera.

Un infinito grazie va a tutti loro e grazie sempre a voi per l’attenzione che ci mettete: avere comportamenti responsabili in questo momento fa la differenza! La Puglia non si ferma".