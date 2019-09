Maxi concorso da Oss: ecco l'elenco e le date delle prove orali, in migliaia a Foggia per 2445 posti

Si svolgerà presso la Fiera di Foggia, in Corso del Mezzogiorno 1, al padiglione 19 dal 14 ottobre al 12 dicembre, la prova orale del concorso pubblico unico della Regione Puglia per titoli ed esami per la copertura di 2445 posti di operatore socio-sanitario (categoria B, livello economico Sb).

Ci saranno 20 sottocommissioni di supporto alla commissione centrale esaminatrice nominata con deliberazione del D.G. 901/2018. Si parte dalla lettera 'Z' sorteggiata il 7 agosto scorso. Superata la prova orale verranno considerati idonei tutti i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30esimi.

Cascun candidato dovrà presentarsi, presso la sede d’esame secondo l’ordine di convocazione, munito di un documento di identità in corso di validità e consegnare presso la sede d’esame la “documentazione in fotocopia” comprovante quanto dichiarato ed autocertificato in piattaforma al fine di permettere alla commissione esaminatrice di effettuare una ulteriore verifica dei titoli dichiarati (confrontando la documentazione con quanto dichiarato e validato con la prima verifica).