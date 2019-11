Sangue sul Gargano, Pasquale Ricucci ucciso a 'Macchia': le immagini sul luogo dell'accaduto

Ucciso a colpi di fucile Pasquale Ricucci, 45enne di Monte Sant'Angelo ucciso a colpi di fucile nei pressi della sua abitazione, in via San Pietro, in località Macchia. L'uomo è ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della criminalità organizzata locale. Sull'accaduto sono in corso i rilievi e le indagini dei carabinieri | IL VIDEO