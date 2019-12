Dopo l'aggressione ai due marescialli, San Nicandro setacciata dai carabinieri: 'spuntano' 7 kg di marijuana

Dopo l'aggressione ai due marescialli dei carabinieri, controlli serrati dell'Arma su San Nicandro Garganico.

I militari - uomini della locale Stazione, insieme ai rinforzi del Comando Provinciale di Foggia, quelli dello Squadrone Cacciatori e dell’11 RGT SAT “Puglia”, dei cinofili di Modugno e i colleghi del 6° Nucleo Elicotteri di Bari - hanno effettuato 30 perquisizioni domiciliari, 100 personali, controllando esercizi commerciali luogo di ritrovo di soggetti con precedenti di polizia, sottoponendo a controllo 200 autovetture e 300 persone.

Nel corso della attività sono stati fermati 2 ragazzi che, a bordo della loro autovettura Audi A3, nascondevano due buste di marijuana da circa 1 kilogrammo mentre nel corso di una perquisizione estesa ad un locale di proprietà di un pregiudicato del posto, sono stati recuperati circa 5 kilogrammi della stessa sostanza.

A seguito di analisi effettuata presso il laboratorio del Comando Provinciale di Foggia è emerso come dalla sostanza stupefacente sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 1500 dosi per un valore complessivo di 8000 euro circa. Oltre a questo sono state effettuate 50 contravvenzioni al Codice della Strada, con sequestri di auto/motoveicoli per guida senza patente, senza copertura assicurativa e senza casco.