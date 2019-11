Violenta rapina in villa, migliorano le condizioni dei due anziani: "Ci hanno legato e picchiato, volevano soldi"

Ricoverati all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', per i due coniugi ultraottantenni era stata inizialmente stabilita una prognosi di 30 giorni, poi ridotta rispettivamente a 10 giorni per lui e a 7 per lei