Rapina a mano armata in un bar: bandito si fa consegnare il denaro e guadagna la fuga in auto

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, oltre al furto consumato in un bar tra il Villaggio Artigiani e il Rione Martucci, ieri mattina a Foggia, un rapinatore in solitaria - a volto coperto e armato di pistola - avrebbe fatto irruzione in un bar di Piazza Aldo Moro e sotto la minaccia dell'arma si sarebbe fatto consegnare il bottino dal titolare. Il bandito avrebbe guadagnato la fuga a bordo di un'auto