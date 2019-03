Svolta sul caso Positano: otto persone rinviate a giudizio per la morte del militare di Foggia

Otto militari rinviati a giudizio, di cui sei accusati di falsa testimonianza mentre altri due - l'autista e l'ufficiale del plotone - ritenuti responsabili della morte di Francesco Saverio Positano, il caporalmaggiore dell'Esercito Italiano morto il 23 giugno 2010 ad Herat in Afghanistan schiacciato dalla ruota anteriore di un Buffalo.

Francesco Saverio Positano era sceso per un controllo, ma il blindato non era stato spento come invece prevede il manuale "Riepilogo delle avvertenze". Le versioni dei testimoni si sono rivelate contrastanti (e diverse tra loro), ad una ricostruzione di Ris che ha escluso anche l'ipotesi che Positano sia caduto dal mezzo fermo e o che abbia avvertito un malore.

A FoggiaToday, la madre di Positano, Rosa Papagna, oggi conferma che non si fermerà fino a quando non verrà fuori la verità. La chiede da quasi nove anni. Nell'ottobre 2018 il caso del militare di Foggia era stato affrontato da Paolo Trincia. L'inviato de Le Iene aveva indagato sul caso, sui dubbi e sulle ombre emersi in merito alla dinamica che ha provocato il decesso del commilitone.