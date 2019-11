L'ultimo saluto a Massimino Di Donna: oggi i funerali. Il ricordo di chi l'ha conosciuto: "Ci mancherai"

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista i funerali di Massimino Di Donna, suocero del sindaco Franco Landella, papà di Daniela e Micaela, rispettivamente moglie e cognata del primo cittadino.

La notizia della dipartita di Di Donna, malato da tempo, ha fatto il giro del web, di vicoli e quartieri della città. Nelle parole di chi l'ha conosciuto, il ricordo di un uomo che ha caratterizzato eventi e momenti della politica foggiana, che Landella non ha mai smesso di ringraziare e ha sempre difeso, dedicandogli anche le vittorie elettorali degli ultimi anni, non ultima quella della riconferma a sindaco di Foggia

Quasi un mese fa un ultimo caffè insieme e guardando commosso mia figlia mi hai detto “cornut almen na cosa buona l’hai fatta”. Si, cornuto come chiamavi molti di noi con affetto e quando mancava quell’appellativo che ti dovevi preoccupare! Un cervello che era un misto fra un finissimo stratega politico e un computer dell’anagrafe per quanta gente conoscevi di cui sapevi vita, morte e miracoli: una perfetta macchina elettorale! I soprannomi e gli appellativi che coniavi per alcuni, rimarranno impressi nella mia memoria e chissà che un giorno non diventino protagonisti di qualche mia favola politica, naturalmente insieme a te, strappandomi l’ennesimo sorriso. In questi giorni ho pensato spesso di venirti a trovare, ma il rispetto della tua intimità e la certezza che ti avrei rivisto un sabato mattina di questi al bar me lo hanno impedito, rimarrà il rimpianto di non sentirmi chiamare “cornuto” per l’ultima volta. Ciao Massi. A Franco, Daniela, Michaela, Michele, alla sua signora e agli amatissimi nipoti il mio abbraccio grande.