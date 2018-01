Foggiano travolto e ucciso da un’auto: arrestato 33enne risultato positivo alla cocaina

Ieri mattina un 58enne originario della provincia di Foggia è stato travolto e ucciso a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, da un marocchino di 33 anni risultato positivo alla cocaina, come da accertamenti tossicologici fatti all’ospedale di Careggi. Il conducente dell’auto è stato portato nel carcere di Sollicciano ed è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Poco prima, secondo la ricostruzione dei carabinieri e della polizia locale, il 33enne già noto alle forze dell’ordine aveva tamponato un’autovettura in via Gramsci, poi ha investito e ucciso Stigliani mentre attraversava la strada. La vittima è morto per arresto cardio respiratorio, purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il cadavere è stato trasportato a Careggi per l'autopsia.