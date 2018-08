Incidente stradale sul Gargano, moto fuori strada: due feriti, donna sbalzata nella scarpata

La motocicletta sbanda e va fuori strada: ferito il conducente, passeggero sbalzato dalla sella e precipitato in una vicina scarpata. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, sul Gargano, lungo la strada che collega la località di Macchia a Monte Sant'Angelo, all'esito della prima curva in direzione nord.

Dalle prime indicazioni raccolte, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: entrambi feriti i due in sella alla moto, un uomo e una donna. Più serie le condizioni di quest'ultima, recuperata dai vigili del fuoco in una vicina scarpata, dopo un volo di alcuni metri. La donna è ora ricoverata all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti del caso; ferito anche il conducente del mezzo, trasportato, invece, al nosocomio di Manfredonia. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Monte Sant'Angelo, incaricati dei rilievi del caso.