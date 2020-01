La parrocchia di San Giorgio si stringe alla famiglia del piccolo Simone. Don Antonio: “Evento triste e incomprensibile”

In merito al tragico incidente stradale, accaduto nel pomeriggio di ieri (14 gennaio 2020) e nel quale ha perso la vita il piccolo Simone Leone di soli 3 anni, i cui genitori sono di Chieuti, trasferitisi a Lesina per motivi di lavoro, don Antonio di Domenico, dallo scorso 24 novembre Amministratore Parrocchiale a Chieuti, ha voluto esprimere i sentimenti di cordoglio suoi e dell’intera parrocchia da lui guidata.

“Questo episodio così tragico, ci fa sentire tutta la sofferenza per un evento tanto triste ed incomprensibile. Mentre tutta la comunità parrocchiale di San Giorgio martire in Chieuti assicura la sua preghiera, si stringe con affetto alla famiglia Leone per la perdita del piccolo Simone e ad essa vuol far giungere i suoi sentimenti di vicinanza e il suo più sincero cordoglio”.