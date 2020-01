Incidente mortale: comunità in lacrime per Simone, il bambino deceduto nel terribile impatto tra due auto sulla A14

"Il sindaco e l'amministrazione tutta esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia Leone per la tragica scomparsa del piccolo Simone". Così il Comune di Chieuti a poche ore dal terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un bambino di tre anni e provocato il ferimento di altre tre persone tra cui il padre del piccolo, ricoverato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era stato trasportato in elisoccorso, giunto sul luogo della tragedia insieme ad una ambulanza del 118 e ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo.

Il violento impatto tra due autovetture è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 sulla A14 Bologna-Taranto in agro di Chieuti nel tratto autostradale che collega Poggio Imperiale a Termoli, al km 4,95. Sul luogo dell'incidente mortale - tratto di strada chiuso al traffico per alcune ore - anche gli agenti della polizia stradale.