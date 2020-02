Incendio doloso a Carpino: autocompattatore della Tecneco distrutto dalle fiamme

Un altro mezzo per la raccolta dei rifiuti in fiamme. L'episodio è avvenuto nella notte a Carpino, intorno all'1.30, in località Piscinacchio, dove un autocompattatore è andato a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, sembra certa l'origine dolosa dell'incendio.